Pahalı kremlere binlerce lira vermeyin! Anında bronzlaşıran yöntem

Yaz aylarında bronz bir tene sahip olmak çoğu kadın tarafından daha estetik olarak karşılanıyor. Ancak uzmanlar haziran ayı itibari ile sık sık güneşten korunmaya yönelik uyarılarda bulunuyor. Güneşin zararlı ışınları ciddi tehlikeleri de sebebiyet veriyor ancak evde hazırlanbilen doğal tarifler daha ışıltılı bir cilde ulaşmak ve tatile gitmeden bronzlaşmak mümkün.

Piyasadaki pahalı bronzlaştırıcı kremler ekonomik etkenler dolayısıyla cep yakar düzeyde bir fiyata sahip ancak doğal malzemelerle evde hazırlanan karışımlar hem ekonomik oluyor hem de cildinize zarar vermiyor. Sabahları dışarı çıkmadan uygulanabilen bu doğal karışımla hem hafif bir bronz kazanıyorsunuz hem de cildiniz gün boyu nemli kalıyor. Bronzlaştırıcı ürünler kullanırken cildin doğal yapısını korumaya yönelik uzman önerileri de bulunuyor. Doğal öneriler sayesinde cildinizi kimyasallardan da uzak tutmuş oluyorsunuz.

EV YAPIMI BRONZLAŞTIRICI

Bitkisel yağlarla hazırlanan bu karışımlar sayesinde cildinizde yumuşuyor ve elastikiyet kazanıyor. Bu sayede kazılan doğal bronzluk daha kalıcı hale geliyor. Ev yapımı bronzlaştırıcı da en önemli etken maddeyi ise beta karoten açısından zengin olan havuç yağı sağlıyor. Havuç yağıyla birlikte UV ışınlarına maruz kalan cilt hafif bronzlaşıyor.

İşte ev yapımı bronzlaştırıcı için malzemeler;



2 yemek kaşığı havuç yağı

2 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

5 damla E vitamini yağı (isteğe bağlı)



Tüm malzemeleri cam bir şişeye alıp iyice çalkalayın. Sabahları dışarı çıkmadan önce kollar, bacaklar ve dekolte bölgesine ince bir tabaka halinde uygulayın.

