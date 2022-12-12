Nebati'den kızdıracak asgari ücret açıklaması. Pahalılık da vatandaş hissetmeden düşecekmiş

EKONOMİ gazetesine kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonda baz etkisiyle yaşanacak gerilemenin mayıs sonuna kadar süreceği, yaz rahatlığı ile birlikte ise gıdada negatif oranların görülebileceği görüşünü dile getirdi. Nebati, “2022, en kötü yıl olarak tarihe geçecek. 100 milyar dolar dış ticaret açığı ve 50 milyar dolar cari açık söz konusu ama çok şükür bu zor dönemi geride bırakıyoruz” diye konuştu.Nebati'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- ENFLASYON: Vatandaş enflasyonda “baz etkisi”ne değil, cebine bakar. Matematiksel düşüş göreceğiz ama hissedilecek gerileme de olacak.

- KUR SEVİYESİ: (İhracatçılar) döviz kurundan boşuna şikayet etmesinler. Optimal noktanın çok uzağında değil. Dövizdeki artış, benim enflasyon planımı bozar.

- KONUT SORUNU: Konut sektörünü canlandırmaya dönük “gerçek mortgage” hazırlıklarımız var. Kredi vadesi 15 yıl olabilir. Konut bedeline göre kademeli bir faiz modeli olacak.

-ASGARİ ÜCRET: Asgari ücretliye, memura, emekliye ne verilse haklarıdır. Asgari ücretin enflasyonu fazla tetiklemesine yol açacak bir adım da atılmasa iyi olur.

- DÖVİZ REZERVİ: Net döviz rezervimiz 25 milyar dolar. Rusya’dan döviz ufak ufak geliyor. Gelen turist bankalarımızda hesap açıyor. Bu bizim için çok iyi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Ekonomim Gazetesi'ne yaptığı değerlendirmeleri köşesine taşıyan Vahap Munyar'ın yazısından bir bölüm:

CUMARTESİ günü öğlenden sonra Hakan Güldağ ve Servet Yıldırım’la birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yle sohbet fırsatı yakaladık.



Basın Danışmanı Fatih Uysal’ın eşlik ettiği sohbette Bakan Nebati’yi oldukça rahatlamış gördük. Söze şöyle girdi:

- 2022, en kötü yıl olarak tarihe geçecek. 100 milyar dolar dış ticaret açığı, 50 milyar dolar cari açık söz konusu ama çok şükür bu zor dönemi geride bırakıyoruz.



Ekonomide zorluklara rağmen dış borçlar konusunda sıkıntı olmadığına işaret etti:

- Reel kesimin kısa vadeli dış borçları bile azaldı, 85 milyar dolara indi.

En fazla sabit gelirlileri vuran konuya, enflasyona girdi:

- Enflasyon aralık ayından itibaren düşmeye başlayacak…

Araya girip anımsattık:

- Enflasyonun aralık ayındaki yavaşlaması baz etkisiyle, yani matematiksel olarak düşecek…

Şu yanıtı verdi:

- Vatandaş enflasyonda “baz etkisi”ne değil, cebine bakar. Doğru, matematiksel bir düşüş göreceğiz ama hissedilecek gerileme de olacak.

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret artışı enflasyonu tetikleyecek düzeyi aşmasa iyi olur

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye asgari ücretle ilgili beklentisini sorduk, önce bu yıla işaret etti:

- Asgari ücret artışı temmuz ayı ile birlikte yüzde 95’i buldu. Bu yılı yüzde 65 enflasyonla geride bırakacağız. Dolayısıyla asgari ücret artışı enflasyona 30 puan fark atmış olacak.

Ücret, maaş artışlarıyla ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir.

Asgari ücretle ilgili rakam paylaşmasa da şu mesajı verdi:

- Asgari ücretin enflasyonu fazla tetiklemesine yol açacak bir adım da atılmasa iyi olur.