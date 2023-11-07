Pahalılıktan şikayet ettiği video viral oldu: "Az önce ekmek alamadım, bu biraz ağır oldu!"

Bir sosyal medya kullanıcı yaptığı paylaşımla gündem oldu. Videoda gittikçe artan hayat pahallılığından bahseden genç "Eskiden ev alamıyorduk, araba alamıyorduk. Az önce ekmek alamadım, bu sonuncusu ağır oldu. Sanıyorum ki bir kaç aya kalmaz nefes falan da alamaz ölürüm diye tahmin ediyorum."