Pahalıya patlayan birincilik

Cep telefonuyla konuşmada 11 yıl üs üste Avrupa birincisi olduk.

Sokaklarda, çarşı ve pazarlarda biraz dolaşılsa, birkaç otobüse binilse bu “başarıya” nasıl ulaştığımız kolayca anlaşılabilir zaten.

Resmen eli kulağında yaşıyoruz.

Peki, cep telefonlarıyla böylesine içli dışlı olmak, onu adeta vücudumuzun bir parçası gibi görmek doğru mu, dahası sağlıklı mı?

Bu sorunun yanıtını ben vermeyeyim, biri yabancı biri Türk iki bilim insanının görüşlerini paylaşayım:

***

Önce Amerika Çevre Sağlık Örgütü’nün kurucusu, Harvard ve Georgetown Üniversitelerinde dersler veren Dr. Devra Davis’in söylediklerine bakalım:

-Cep telefonunun kulakta veya kulağa yakın mesafede 50 dakikadan fazla tutulmasıyla sağlıklı bireyin beyninde değişiklikler olmaya başlıyor, hücrelerin bir kısmı ölüyor. Bunun nedeni beynin telefondan yayılan mikrodalga radyasyonun bir kısmını emmesidir.

-Yapılan bir araştırma, on yıl veya daha uzun süre cep telefonunu yoğun şekilde kullanan kişilerde, cep telefonunu fazla kullanmayanlara göre beyin tümörü riskinin iki katına çıktığını gösteriyor.

-Çocukların beyinleri yetişkinlere göre daha incedir ve içinde daha fazla sıvı bulunur. Bir şey ne kadar çok sıvı içeriyorsa mikrodalga radyasyona karşı o kadar savunmasız olur. Dolayısıyla cep telefonları çocukların sağlığını yetişkinlere göre daha fazla tehdit ediyor.

-Günde yaklaşık 2 saat cep telefonu kullanan erkeklerin sperm sayısı normal erkeklere nazaran yüzde 30 daha düşük çıkıyor. Günde 4 saatten daha uzun süre cep telefonu kullanımı ise sperm sayısını yüzde 40 oranında düşürüyor. Yani bu kişilerin çocuk sahibi olma ihtimalleri azalıyor.

***

Şimdi de bizden bir bilim insanının Memorial Sağlık Grubu Antalya Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan’ın görüşlerini öğrenelim:

“Yapılan bilimsel bir çalışmada, yaklaşık 1500 beyin kanserine yakalanmış ve 3500 sağlıklı birey düzenli şekilde takip edildi. Sonuçta 25 yıldan daha uzun süre cep telefonu kullananlarda, daha az kullananlara göre daha fazla beyin kanseri olduğu anlaşıldı.

Bunun yanı sıra telefon görüşmesi yaparken sıklıkla kullanılan kulağın olduğu tarafta beynin daha fazla etkilendiği belirlendi.

Ayrıca 20 yaşından önce cep telefonu kullanmaya başlayanlarda beyin kanseri gelişme riskinin daha yüksek olduğu görüldü.”

***

Şu soru akla gelebilir:

“Cep telefonlarından vazgeçemeyeceğimize göre onu sağlığımızı minimum düzeyde etkileyecek şekilde nasıl kullanabiliriz?”

Bu sorunun yanıtını yine Dr. Devra Davis’ten alalım:

-Mümkünse sabit telefonlar da kullanın. Böylece cep telefonlarına daha az işiniz düşer.

-Cep telefonlarını hiçbir zaman direkt olarak başa tutmayın.

-Konuşurken kulaklık kullanmaya özen gösterin.

-Açık olduğu zamanlarda, kullanılmıyor bile olsa radyasyon yaymaya devam ettiğinden cep telefonlarını cepte veya göğüste taşımayın.

-Çocuklar için cep telefonları daha büyük riskler taşıyor. Buna karşı gerekli önlemleri alın.

-Anne karnındaki bebeklerin de cep telefonundan etkilendiğini bilin, hamilelikte telefonları karın bölgesine yaklaştırmayın.

***

İki değerli bilim insanından bunları öğrenince, “Bizim medya beyaz undan yapılmış ekmeğin zararlarıyla ilgili sık sık haber yaparken neden cep telefonlarının zararlarına pek değinmez” diye sordum kendi kendime.

Verdiğim yanıt şu oldu:

“Fırıncılar medyaya reklam verecek ekonomik güce sahip değildir.

Buna karşın cep telefonu üreticileri ve operatörleri medyanın en iyi reklam müşterileri arasında yer alırlar.

Sanırım kimi medya kuruluşlarındaki dostlarımız hatırlı müşterilerini üzmek istemiyorlar.”