Paixao'dan ödeme isyanı

Spor Toto 1. Lig ekibi Altay’ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyah-beyazlı kulüpten ödeme almadıklarını belirtti.

Paixao'dan ödeme isyanı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’da ödeme krizi yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda 4 kez gol krallığı sevinci yaşayan Portekizli futbolcu Marco Paixao, sosyal medya hesabından kulüpten alacaklarını tahsil edemediği için isyan etti. 38 yaşındaki golcü oyuncunun yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yalan paylaşımlar yapmayın lütfen. Mesleğimize ve bu sezon hepimizin yaptığı fedakarlığa saygı duyun. Kulüpten herhangi bir ödeme almadık" ifadelerini kullandı.

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Altay’da transfer yasağı devam ederken, Paixao, Naderi ve Björkander’in alacaklarını ödeyemediği için bu üç oyuncuyu kaybetmeyle karşı karşıya kaldı. Yönetim, geçtiğimiz sezon takıma büyük bir katkı veren bu üç oyuncuyu kaybetmemek için yoğun bir şekilde kaynak aramaya başladığı öğrenildi. (İHA)

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