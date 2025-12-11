TBMM Adalet Komisyonu'nda, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

11. Yargı Paketi kapsamında deprem sanıklarının da serbest kalacak olması kamuoyunda büyük tartışma yaratmıştı.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 11. Yargı Paketi'ne ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

YILMAZ TUNÇ'A SORU ÖNERGESİ

Kara verdiği ifadede şunları söyledi, "31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlardan hüküm giyenlere yönelik olarak yapılacak af düzenlemesi kamuoyunda geniş tartışmalara yol açmıştır. 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden aileler, deprem davalarında yargılanmış ve hapis cezasına çarptırılmış hükümlülerin de aftan yararlanabileceği düşüncesiyle, yapılması öngörülen değişikliklerin deprem davalarında yargılanıp hüküm giyenleri dışarıda bırakacak biçimde düzenlenmesini talep etmişlerdir.

Bu bağlamda, Aralık 2025 itibarıyla, deprem davalarında toplam kaç kişi tutuklu olarak yargılanmaktadır? Bugüne kadar yapılan yargılamalarda toplam kaç kişi hüküm giymiş ve ceza almıştır? Yapılması planlanan yasal değişiklikten kaç hükümlünün yararlanması öngörülmektedir? Bu hükümlülerin kaçı deprem davalarında hüküm giymiştir? Deprem davalarında hüküm giyenlerin af kapsamı dışına çıkartılması için herhangi bir yasal düzenleme yapılması düşünülmekte midir?"