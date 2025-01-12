Pakistan Başbakanı'ndan kız çocuklarının eğitimi hakkında açıklama

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad’da düzenlenen Uluslararası Kız Çocuklarının Eğitimi Konferansı’nda, kadınların eğitime erişiminin önündeki kültürel ve sosyal engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı. İki gün süren konferans, Müslüman ülkelerden liderleri, eğitim uzmanlarını ve Nobel ödüllü Malala Yusufzay’ı bir araya getirdi. Ancak, kız çocuklarının yükseköğrenimini yasaklayan Afganistan konferansta yer almadı. Şerif, kadınların eğitim alarak ailelerini ve toplumlarını yoksulluktan kurtarabileceğini, küresel ekonomiye katkıda bulunabileceklerini söyledi.

MÜSLÜMAN ÜLKELERİN ORTAK ÇÖZÜM ARAYIŞI

Konferansta, eğitime erişim konusunda Müslüman toplumların yaşadığı zorluklar ele alındı. Şerif, Pakistan’daki kadınların okuryazarlık oranının yalnızca %49 olduğunu ve 22,8 milyon çocuğun okula gidemediğini belirtti. Alt yapı eksiklikleri ve toplumsal normların eğitime engel oluşturduğunu dile getiren Şerif, bu sorunların nesiller boyunca süren yoksulluk döngüsüne yol açtığını ifade etti.

Dünya Müslüman Birliği (MWL) Genel Sekreteri Muhammed Bin Abdul Kerim Al-İsa, kız çocuklarının eğitimine yönelik İslam hakkındaki yanlış algıların düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. İslam’ın kadın eğitimi konusunda güçlü bir destek sunduğunu belirten Al-İsa, konferans sonunda kabul edilen "İslamabad Deklarasyonu" ile bu yanlış anlamaların giderilmesini hedeflediklerini söyledi.

MALALA VE İSLAMABAD DEKLARASYONU

Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay, ülkesi Pakistan’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Afganistan’daki kız çocuklarının eğitime erişimini engelleyen Taliban hükümetine karşı dünya liderlerini harekete geçmeye çağırdı. Malala, eğitim almanın kadınlar için bir hak olduğunu ve toplumsal ilerlemenin temelinde yer aldığını söyledi.

Konferans, Müslüman ülkeler için kız çocuklarının eğitiminin önemini vurgulayan güçlü bir mesajla sona erdi. İslamabad Deklarasyonu, kadınların eğitim hakkını temel bir insan hakkı olarak tanıyarak Müslüman toplumlarda bu bilinci artırmayı amaçladı.