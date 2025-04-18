Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: "Teröristleri ezeceğiz"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad’da düzenlenen yüksek düzeyli bir güvenlik toplantısında yaptığı açıklamada, ülkenin güvenliğini tehdit eden teröristlerin “ezici bir yenilgiye uğratılacağını” söyledi. Devlet radyosu tarafından aktarılan açıklamaya göre Şerif, Pakistan’a düşmanca yaklaşanların esas korkusunun ülkenin ekonomik başarıları olduğunu vurguladı. "Düşmanlarımız öyle bir karşılık görecek ki bir daha bu topraklara yan gözle bakamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Hükümetin terörle mücadele kararlılığının radikal unsurlar tamamen temizlenene kadar süreceğini ifade eden Şahbaz Şerif, bu mücadelenin milli bir görev olduğunu dile getirdi.

TERÖR SALDIRILARINDA ARTIŞ

Kasım 2022’de Tehrik-i Taliban Pakistan adlı örgütün hükümetle olan ateşkesi sonlandırmasının ardından, özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan bölgelerinde terör saldırılarında belirgin bir artış yaşandı. Başbakan, güvenlik kuvvetlerinin kahramanca fedakârlıklarla ülkeyi korumaya devam ettiğini, canları pahasına gece gündüz demeden görev yaptıklarını vurguladı.

Ayrıca, federal hükümetin tüm eyaletlerin terörle mücadele kapasitesini artırmak için gereken her desteği sağlayacağını belirten Şahbaz Şerif, ulusal güvenlik için siyasi farkların bir kenara bırakılması gerektiğini söyledi.

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YENİ KURUMLAR VE TEKNOLOJİK ALTYAPI GÜÇLENİYOR

Toplantıda, Ulusal Terörle Mücadele Kurumu bünyesinde kurulan Ulusal ve Eyalet İstihbarat Birleşim ve Tehdit Değerlendirme Merkezi hakkında bilgi paylaşıldı. Ayrıca İslamabad’da yeni bir adli bilim kurumu faaliyete geçti. Pencap bölgesindeki mevcut adli analiz merkezlerinin de geliştirildiği açıklandı.

Şahbaz Şerif, ülkenin büyük şehirlerinde uygulanmakta olan Güvenli Şehir projelerinin hızlandırılmasını istedi. Bu projelerin, şehirlerin güvenlik kapasitesini artıracağını ve olaylara daha hızlı müdahale edilmesini sağlayacağını belirtti.

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KAYIPLAR CİDDİ BOYUTTA

İslamabad merkezli Pakistan Çatışma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü’nün yayımladığı son rapora göre, Şubat ayında ülkede 79 terör saldırısı yaşandı. Bu saldırılarda 55 sivil ve 47 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Ayrıca 45 sivil ve 81 güvenlik mensubu yaralandı.

Güvenlik güçleri ise bu süreçte 156 teröristi etkisiz hale getirdi, 20’sini yaraladı ve 66 kişiyi gözaltına aldı. Rapor, güvenlik güçlerinin operasyon kapasitesindeki artışa dikkat çekti.

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KAÇAKÇILIK VE İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE ÇAĞRISI

Başbakan Şahbaz Şerif, insan kaçakçılığı ve yasa dışı ticaret ağlarının terörle mücadelede ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı. Bu ağlara karşı kurumlar arası iş birliğinin artırılması gerektiğini belirterek, ilgili tüm makamları daha yakın koordinasyona davet etti. “Ulusal güvenlik söz konusu olduğunda ayrışmaların değil, birleşmelerin zamanı” dedi.