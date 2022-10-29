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Pakistan başbakanından 29 Ekim ve Atatürk mesajı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 11:11
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten 29 Ekim ve Atatürk mesajı

Pakistan başbakanından 29 Ekim ve Atatürk mesajı
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Başbakan Şerif, Twitter'dan Türkçe yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin 99. Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine en içten selamlarımızı gönderiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin kahramanca yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi tarihin kayıtlarında önemli bir yere sahiptir." ifadelerini kullandı.

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde yıllar içinde gerçekleştirilen olağanüstü ekonomik atılımların dünya tarafından kabul edildiğine işaret ederek "Pakistan, ticaret ve endüstri alanlarında sahip olunan geniş potansiyeli daha da geliştirerek Türkiye ile çok yönlü bağlarını derinleştirmeyi hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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