Pakistan Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliğini onayladı

Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari, 26. Anayasa Değişikliği'ni resmen onayladı. Ulusal Meclis tarafından yayınlanan tebliğ ile bu değişikliğin yasalaştığı ve Pakistan'ın hukuk sistemine dahil olduğu açıklandı.

Söz konusu değişiklik, Senato ve Ulusal Meclis’te üçte iki çoğunlukla kabul edilmiş olup, ülke genelinde yürürlüğe girdi. Başbakan Şahbaz Şerif, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Zardari’ye bu değişikliğin yasalaşması için tavsiyede bulunmuştu.

Başbakan, Anayasa değişikliğinin her iki mecliste de oy birliği ile kabul edilmesini "milli mutabakatın parlayan örneği" olarak nitelendirdi. Senato ve Ulusal Meclis'in onaylaması sonrası düzenlenen ortak oturumda konuşan Şerif, bu günü ülke tarihi açısından "büyük bir gün" olarak tanımladı.

Şerif, bu değişikliğin, Benazir Butto ve Navaz Şerif tarafından başlatılan Demokrasi Sözleşmesi'nin eksik kalan vizyonunu tamamladığını belirtti. Ayrıca, seçilmiş başbakanların görevden alınma dönemlerinin artık sona erdiğini ve parlamentonun gücünü gösterdiğini vurguladı.

Başbakan Şerif, Bilaval Butto-Zardari'nin samimi çabalarını takdir ederken, Mevlana Fazlur Rahman’a da Pakistan’ın çıkarlarına yönelik katkılarından dolayı teşekkür etti. Değişikliğin onaylanmasıyla birlikte siyasi partilerin, ulusun geleceğini kişisel çıkarların önünde tuttuklarının altı çizildi.