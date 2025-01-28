Pakistan Demiryolları, IMF reformları kapsamında işten çıkartmada bulundu

Pakistan Demiryolları, verimliliğini artırma amacıyla 2025 yılı itibarıyla personelinin %18'ini işten çıkardığını açıkladı. Bu karar, uluslararası para fonu (IMF) tarafından talep edilen geniş çaplı reformların bir parçası olarak alındı. Başbakan Şahbaz Şerif’e yapılan bilgilendirmeye göre, bu adım Pakistan Demiryolları'nın iyileştirilmesi ve IMF'nin 7 milyar dolarlık finansal kurtarma paketinin gerektirdiği hedeflere ulaşmak amacıyla atıldı.

Başbakan, demiryolları sektörünün performansını incelemek için yaptığı toplantıda, demiryollarının operasyonlarını modernize etmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle, kamu-özel sektör ortaklıkları yoluyla rekabetçi ve geliştirilen seyahat hizmetleri sunarak yolcu çekme gerekliliğine dikkat çekti.

Başbakan, Pakistan Demiryolları’na profesyonel ve nitelikli iş gücü alımı yapması, eski sistemleri modern teknolojiyle değiştirmesi ve özellikle Orta Asya ülkeleriyle bölgesel ticareti artıracak kapsamlı bir strateji geliştirmesi talimatını verdi. Ayrıca, demiryollarının büyük arazi varlıklarını, özel sektörle iş birliği yaparak ticari faaliyetlerde kullanarak gelir yaratması gerektiğini de belirtti.

Başbakanlık Ofisi (PMO) tarafından yapılan açıklamada, Pakistan Demiryolları'nın 2022'deki yıkıcı sel felaketinden 10 milyar rupi zarar ettiğini ve altyapısının 35 gün boyunca su altında kaldığını bildirdi. Bu olumsuz duruma rağmen, Demiryolları, sonraki aylarda performansını iyileştirerek yük taşımacılığı operasyonlarının başlangıç maliyetine denk bir kâr elde etti.

Reformlar, Pakistan Demiryolları'nı kendi ayakları üzerinde duran ve ülkenin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynayabilecek verimli bir organizasyon haline getirmeyi amaçlıyor. Ancak, personel çıkarmalar, IMF'nin taleplerini karşılamak ve devlet şirketlerinin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla alınan zorlayıcı kararları gözler önüne seriyor.

IMF, uzun zamandır Pakistan gibi zararla çalışan devlet işletmelerinde (SOE) yönetimsel reformların yapılmasını önermiştir. Bu işletmeler, yıllar içinde kötü yönetim, operasyonel verimsizlikler, yüksek borçlar ve yolsuzluk nedeniyle milyarlarca rupi zarar etmiştir. Kamu sektöründeki işletmelerin özelleştirilmesi ve fazla personelin azaltılması, Pakistan'ın zorlanan ekonomisini iyileştirmek için yaptığı kritik reformlar arasında yer almaktadır.

Pakistan Demiryolları, yıllardır eskiyen altyapı ve kötü yönetimle mücadele ediyor. Eski sinyal sistemleri ve raylar nedeniyle sık sık tren kazaları yaşanmakta ve bu durum kurumun itibarını olumsuz etkilemektedir. Alınan bu reform kararları, Pakistan Demiryolları'nın uzun vadeli sürdürülebilirliğini artırmak ve ülkenin genel ekonomik iyileşmesine katkı sağlamak amacıyla büyük bir öneme sahiptir.