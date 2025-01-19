Pakistan Donanması, Çin desteği ile güçleniyor

Pakistan Donanması, son yıllarda Hava Bağımsız İtki (AIP) teknolojisini benimseme konusunda Hindistan’ı geride bırakmış durumda. Çin yapımı Hangor sınıfı denizaltıların, Pakistan Donanması’na katılmasıyla bu alandaki liderliği pekiştireceği belirtiliyor.

Hindistan, P-75 Scorpene projesi kapsamında altıncı ve son denizaltısını filosuna eklemiş olsa da, Pakistan’ın teknolojik açıdan gerisinde kalıyor. Ayrıca Hindistan donanmasında modern teknolojiyle donatılmış herhangi bir denizaltı bulunmuyor. Oysa Pakistan, Fransız yapımı Agosta-90B sınıfı üç denizaltıyı (PNS Khalid, Saad ve Hamza) çoktan filosuna dahil etmiş durumda.

PAKİSTAN’IN GÜÇLENEN DENİZALTI FİLOSUNA YENİ KATKI

Çin yapımı Hangor sınıfı denizaltılarının 2030’larda Pakistan Donanması’na katılması bekleniyor. Bu denizaltılarla birlikte Pakistan’ın AIP teknolojisiyle donatılmış denizaltı sayısı 11’e çıkacak. Pakistan’ın denizaltı filosu, gelecekte daha güçlü bir donanma yaratmayı hedefliyor.

Hangor sınıfı denizaltıları, Pakistan’ın denizaltı savaşı yeteneklerini önemli ölçüde artırarak, denizaltı operasyonları konusunda daha güçlü bir kapasiteye sahip olmasını sağlayacak. Pakistan Donanması'nın hedeflerinden biri, filo büyüklüğünü 50 savaş gemisine çıkararak, 20 ana gemi, fırkateyn ve korvetle deniz gücünü güçlendirmek.

PAKİSTAN DONANMASI'NIN GELECEĞİ İÇİN KRİTİK ADIMLAR

Amiral Naveed Ashraf, Pakistan Donanması’nın Başkomutanı, Çin medyasına verdiği demeçte Hangor sınıfı denizaltılarının inşa sürecinin planlandığı gibi ilerlediğini belirtti. Ashraf, bu denizaltıların Pakistan’ın deniz gücünü önemli ölçüde artıracağını ve donanmanın çok çeşitli operasyonları gerçekleştirme yeteneğine sahip olacağını vurguladı. Ayrıca, "Proje planlandığı şekilde ilerliyor ve bu denizaltıları yakında Pakistan Donanması filosunda göreceğiz," dedi.

PAKİSTAN'IN DENİZALTI GELİŞİM PLANI

Pakistan Donanması, yalnızca denizaltı filosunu değil, aynı zamanda genel deniz gücünü de artırmak için kapsamlı bir genişleme planı yürütüyor. Bu plan çerçevesinde, 50 savaş gemisinden oluşacak bir filo kurmayı hedefliyor. Yeni denizaltılar, Pakistan'ın deniz kuvvetlerine önemli bir stratejik avantaj sağlayacak.

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PAKİSTAN'IN BÖLGEDEKİ DENİZ GÜCÜ

Pakistan'ın bu teknolojik üstünlüğü, Hindistan’ın deniz gücüyle karşılaştırıldığında büyük bir stratejik fark yaratabilir. Hindistan’ın filosu, modern AIP teknolojisiyle donatılmış denizaltılardan yoksunken, Pakistan, üç Fransız yapımı Agosta-90B denizaltısı ile teknolojik açıdan çok daha ileri bir seviyede bulunuyor.

Pakistan, denizaltı filosunu güçlendirirken aynı zamanda, bölgedeki deniz güvenliğini sağlama adına stratejik adımlar atmaya devam ediyor. Hangor sınıfı denizaltılar ve AIP teknolojisi ile Pakistan, denizaltı savaşında üstünlük sağlamayı amaçlıyor.