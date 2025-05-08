Pakistan ekonomisinde savaş endişesi

Pakistan Borsası'nın referans endeksi KSE 100, Perşembe günü 103.000 puana kadar geriledi. Yaşanan bu düşüşün ardından işlemler geçici olarak durduruldu. Bu, geçen ay 120.000 ile rekor kıran endekste yüzde 16’lık bir düşüş anlamına geliyor. Gerilemenin ana nedeni, Hindistan ile Pakistan arasındaki askeri gerilim oldu. Hindistan’ın Pakistan topraklarına düzenlediği hava saldırıları, Yeni Delhi tarafından terörist altyapıları hedef almak olarak açıklanırken, Pakistan bu saldırılara karşı misilleme yapacağını açıkladı. Bu açıklamalar, iki ülke arasında savaş olasılığını ciddi şekilde gündeme taşıdı.

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PATLAMALAR VE MİSİLLEME SÖYLEMLERİ PİYASAYI ÇALKALADI

Hindistan’ın düzenlediği hava saldırılarının ardından, Lahor’da meydana gelen patlamalar gerginliği daha da artırdı. Pakistan hükümeti bu gelişmeler üzerine Hindistan’a karşılık verileceğini duyurdu. Bu açıklamalar, yalnızca güvenlik ortamını değil, aynı zamanda ekonomik beklentileri de olumsuz etkiledi. Sermaye piyasalarındaki yatırımcı güveni bir anda sarsıldı. Hem yerli hem yabancı yatırımcılar, Pakistan piyasasından hızla çekilerek dolara yöneldi.

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EKONOMİK TOPARLANMA SÜRECİ TEHLİKEYE GİRDİ

Pakistan ekonomisi, son yıllarda yaşadığı krizden yavaş yavaş toparlanma belirtileri gösteriyordu. Enflasyonun kontrol altına alınması, dış ticaret açığının daralması ve yatırım ortamının iyileşmesi umut verici gelişmelerdi. Ancak yükselen jeopolitik riskler, bu iyimser tabloyu alt üst etti. Uzmanlar, askeri çatışma olasılığının yatırım akışlarını ve kamu maliyesini olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.

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IMF KREDİSİ VE BORÇ ÖDEMESİ GÜNDEMDE

Pakistan, geçtiğimiz yıl Uluslararası Para Fonu IMF ile yaptığı 7 milyar dolarlık anlaşma çerçevesinde belirli ekonomik reformlara yönelmişti. Hükümet, mali disiplini sağlamak ve dış borç ödeme kabiliyetini artırmak amacıyla kapsamlı önlemler almıştı. Ancak artan çatışma ortamı, IMF ile yürütülen programın geleceğini de belirsizliğe sürükledi. Buna rağmen, IMF'nin Pakistan’ın borç ödeme takviminde erteleme ya da esneklik tanıma ihtimali, gün içindeki kayıpların bir kısmının telafi edilmesini sağladı.

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KISA SÜRELİ TOPARLANMA

Yaşanan sert düşüşlere rağmen, bankacılık, enerji ve sanayi sektörlerinde bazı hisseler gün sonunda kayıplarını kısmen geri aldı. Bu toparlanma, IMF’nin olası destek sinyaliyle mümkün oldu. Ancak uzmanlar, bu yükselişin geçici olduğunu ve kalıcı bir iyileşmenin sadece siyasi istikrarla mümkün olacağını vurguluyor. Yatırımcılar özellikle döviz kuru, faiz oranları ve enerji arz güvenliği konularında gelişmeleri yakından izliyor.

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GELECEK BELİRSİZLİKLERLE DOLU

Pakistan borsasında yaşanan bu ani düşüş, yalnızca bir ekonomik kriz değil aynı zamanda siyasi bir kırılma noktasına işaret ediyor. Ülke ekonomisinin geleceği, büyük ölçüde bölgedeki jeopolitik gelişmelere ve uluslararası aktörlerin yaklaşımına bağlı hale geldi. Hindistan ile ilişkilerde tansiyonun düşmemesi halinde, Pakistan’ın hem ekonomik hem de sosyal açıdan zor bir döneme girmesi bekleniyor.