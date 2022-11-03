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İmran Han öldü mü? Pakistan Eski Başbakanı İmran Han kimdir?

Pakistan eski Başbakanı İmran Han silahlı saldırıya uğradı. İmran Han’ın bacağından yaralandığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Peki, Pakistan Eski Başbakanı İmran Han kimdir? İşte detaylar..

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 15:13
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Pakistan Eski Başbakanı İmran Han kimdir? İmran Han’a ne oldu, öldü mü?

İmran Han öldü mü? Pakistan Eski Başbakanı İmran Han kimdir?
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Pakistan Eski Başbakanı İmran Han’ın konvoyuna yönelik silahlı saldırıda bulunuldu. Seçim konvoyuna ateş açılmasıyla İmran Han bacağından yaralandı. Sağlıklı göründüğü söylenen İmran Han’ın bacağında aksama olduğu öğrenildi.

İMRAN HAN KİMDİR?

İmran Han 5 Ekim 1952 tarihinde Pakistan'da dünyaya geldi. Han 20. yüzyılın son yirmi yılında ulusal kriket oyuncusuydu. Spor kariyerinden sonra politikayla ilgilenmeye başladı.

1996 yılında Pakistan Adalet Hareketi'ni kurdu ve ilk başkanı oldu. Kasım 2002 yılından Ekim 2007'ye kadar Pakistan Ulusal Meclisinde Mianvali seçim bölgesinden milletvekili seçildi. 2013 yılındaki Pakistan parlamento seçimlerinde partisi ulusal mecliste 35 sandalye kazandı. GlobalPost gazetesi onu 2012'nin dokuz lideri sıralamasında üçüncü olarak gösterdi. Bir hayır işleri örgütü olan Asia Society tarafından İmran Han 2012 yılında Asya'da Yılın Adamı olarak seçildi.

Pakistan'da 25 Temmuz 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi kazandı. 18 Ağustos 2018 tarihinde Pakistan Başbakanı olarak göreve başladı.

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