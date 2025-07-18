Pakistan - Hindistan hattında kritik gelişme: Keşmir’de kitlesel gözaltılar sürüyor

Hindistan tarafından yasa dışı işgal altında tutulan Cammu ve Keşmir bölgesinde halkın uğradığı siyasi ve hukuki adaletsizlikler giderek derinleşiyor. Kashmir Media Service’in Araştırma Bölümü’nün yayımladığı son rapor, bölgede sivillere yönelik katliamlar, sahte çatışmalar, işkence ve keyfi gözaltıların devam ettiğini ortaya koyuyor. Raporda, Gaw Kadal, Bijbehara, Sopore ve diğer bölgelerde yaşanan vahim katliamların faillerinin cezalandırılmadığı, Hindistan mahkemelerinin savaş suçu işleyen asker ve polisleri yargılamada başarısız olduğu vurgulanıyor.

Raporun dikkat çektiği bir diğer konu ise aralarında direniş liderleri ve insan hakları savunucularının da bulunduğu binlerce Keşmirlinin adil yargılanma olmadan cezaevlerinde tutulması. Bu uygulamalar, uluslararası hukuka açıkça aykırı olmasına rağmen Hindistan yönetimi tarafından sürdürülüyor.

ASKERİ OPERASYON VE GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

Cammu bölgesinin Kathua ve Samba ilçelerinde Hint askerlerinin arama operasyonlarını artırdığı bildirildi. Udhampur ilçesinde ise polis tarafından bir araç durdurularak iki kişi gözaltına alındı. Bu gelişmeler, bölgedeki güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmaya devam edildiğini gösteriyor.

SİYASİ PARTİDEN ASKERİ SEVKİYATA SERT TEPKİ

Jammu ve Keşmir Demokratik Özgürlük Partisi (DFP), bölgeye 20 bin yeni paramiliter askerin gönderilmesini şiddetle kınadı. Partinin Srinagar’dan yaptığı açıklamada, Modi yönetiminin bu adımının Keşmir’de askeri kontrolü güçlendirmek için çaresiz bir hamle olduğu belirtildi. DFP sözcüsü, Hindistan’ın normalleşme kılıfı altında sürdürdüğü bu yoğun askerî varlığın, Keşmir halkının barışçıl siyasi taleplerini karşılamada ne kadar başarısız olduğunun açık bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Keşmir meselesinde siyasi çözüm yerine zorbalık yöntemlerini tercih eden Hindistan’ın, uluslararası toplumun gözleri önünde bölgede ağır ihlaller yapmaya devam etmesi bölgedeki istikrarı tehdit ediyor. Bu insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için uluslararası platformlardan daha güçlü tepkiler bekleniyor.