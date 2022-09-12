﻿Pakistan, Hindistan ve Avustralya'da ulusal yas ilan edildi

Hindistan İçişleri Bakanlığı, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in ölümü nedeniyle bugün ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Tüm resmi binalarda bayrakların yarıya indirildiği Hindistan'da, tüm resmi eğlence organizasyonları iptal edildi.

Avustralya Başbakan Anthony Albanese ise, ABC News'e yaptığı açıklamada, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in ölümü dolayısıyla 22 Eylül'ün ulusal yas ilan edildiğini söyledi. Albanese, 22 Eylül'ün resmi tatil günü olacağını ifade etti. Kraliçe'nin ölümü nedeniyle parlamento oturumlarına ara verildiğini anımsatan Albanese, bu oturumların daha sonra telafi edileceğini belirtti. AA'nın aktardığına göre ulusal yas gününün, 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze törenine katılacağı öğrenilen Albanese'nin Avustralya'ya dönüşüne denk getirildiği düşünülüyor.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb de, ülkede ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Aurangzeb, Başbakan Şahbaz Şerif’in onayıyla İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümü nedeniyle yarın ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.