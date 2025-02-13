Pakistan ile savunma alanında üç anlaşma imzalandı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Pakistan ile savunma alanında üç anlaşma imzalandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya ve Malezya ziyaretlerine eşlik eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Erdoğan'ın beraberindeki heyetle Pakistan ziyaretinde de temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in huzurunda iki ülke arasında çeşitli alanlarda 24 iş birliği anlaşması imzalandı. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Pakistan Savunma Bakanı Khawaja M. Asıf tarafından iki ülke arasında; "Askeri ve Sivil Personelin Sosyal ve Kültürel Amaçlı Mübadelesine İlişkin Protokol", "Hava Kuvvetleri Elektronik Harp İş Birliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası" ve "Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Pakistan ile savunma alanında üç anlaşma imzalandı!

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