Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Hindistan ve Pakistan arasında başlayan gerilim geçtiğimiz günlerde yerini sıcak çatışmaya bırakmıştı. İki ülke arasında savaşa varmasından endişe edilen çatışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Pakistan ve Hindistan arasında ateşkese varıldığı açıklandı. Kararı ABD Başkanı Trump açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, “Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda gece boyu süren görüşmelerin ardından, Hindistan ve Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

ABD Başkanı ayrıca "Her iki ülkeyi de sağduyu ve büyük zekalarını kullandıkları için tebrik ederim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İki nükleer güç arasındaki gerilim 22 Nisan'dan beri artmıştı. Hindistan, Pakistan'ı Keşmir'de 22 Nisan'da 26 turistin öldürüldüğü saldırıyı gerçekleştiren militanları desteklemekle suçluyor. Hindistan Dışişleri Bakanı Vikram Misri, 7 Mayıs Çarşamba sabahı düzenlediği basın toplantısında bu iddiaları tekrar gündeme getirdi.

Misri, Hindistan istihbaratının "Pakistan'da konuşlanan terör hücrelerini" izlediğini ve bundan sonra da Keşmir'de yeni saldırılar düzenlenebileceği sonucuna varıldığını söyledi. Misri, saldırıların "yeni terör saldırılarını engelleme" amacı taşıdığını savundu.

İslamabad, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde gerçekleşen saldırı ile bağlantıları olduğu iddialarını reddediyor.

Pakistan Enformasyon Bakanı Ataullah Tarar, Hindistan'ın Keşmir'deki saldırıyı "bahane olarak" kullanmaya niyetlendiğini öne sürüyordu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada saldırıların herhangi bir provokasyon olmadan gerçekleştiğini savundu.

22 Nisan'daki saldırı bölgede son 20 yıldır sivilleri hedef alan en kanlı eylem oldu.

Hindistan ve Pakistan 2016 ve 2019'da da karşı karşıya gelmişti.