Pakistan yine karıştı

Pakistan polisi, perşembe günü bir üniversite binasını yağmalayan öğrenci protestocularına göz yaşartıcı gaz sıktı. Kampüste tecavüz yaşandığına dair fısıltı gazetesinin etkisiyle patlayan öfke hükümetin okulları, kolejleri ve üniversiteleri iki gün boyunca kapatmasına yol açtı.

Lahor'da ayyuka çıkan tecavüz iddialarının sosyal medyada yayılmasının ardından üniversite kampüslerinde gerginlik arttı ve dört kentte protestolar başladı.

Olaylar Perşembe günüz yüzlerce öğrencinin Pencap eyaletindeki Rawalpindi şehrindeki bir kampüsün dışında gösteri yapmasıyla başladı. Öfkeli gençler mobilyaları yaktılar ve yolları trafiğe kapattılar. Ardından bir üniversite binasını yağmaladılar. Polis yetkilisi Mohammad Afzal, polisin cop sve göz yaşartıcı gaz sıkarak grubu dağıttığını açıkladı.

Eyalet Polis Merkezi, çoğunluğu öğrenci olmak üzere 250 kişiyi huzuru bozma suçlamasıyla tutukladıklarını belirtti.

Bu haftanın başlarında, Lahor'da, Pencap Kolejler Grubu kampüsünde tecavüze uğradığı iddia edilen mağdur için adalet talep etmek üzere miting düzenleyen üniversite öğrencileriyle polis arasında çıkan çatışmada 24'ten fazla üniversite öğrencisi yaralandı.

Yetkililer, hükümetin Perşembe günü daha fazla protestoyu önlemek amacıyla Pencap'ta iki gün boyunca mitingleri yasakladığını ve eğitim kurumlarını kapattığını söyledi.

Federal Soruşturma Ajansı, sosyal medyada dava hakkında yanlış bilgi yaydıkları iddiasıyla 36 kişiye dava açıldığını bildirdi.

Eyalet başbakanı da dahil olmak üzere yetkililer, kadının ebeveynleri gibi herhangi bir saldırı olmadığını söyledi. Ancak Punjab polisi Perşembe günü insanları iddia edilen tecavüz hakkında herhangi bir bilgi paylaşmaya çağırdı.

Muhalefetteki Cemaat-i İslami partisinin gençlik kolları başkanı Usman Ghani, perşembe günü öğrenci birliklerine yönelik yasağın kaldırılmasını talep ederek, şiddete başvurmadan da meselenin çözülmesine yardımcı olabileceklerini söyledi.

Bu haftaki protestolar, bir kadının güney Sindh eyaletinde çocuk felci aşılama kampanyası sırasında görev başındayken toplu tecavüze uğradığını söylemesinden bir aydan kısa bir süre sonra gerçekleşti. Polis üç adamı tutukladı. Kocası, bildirilen saldırıdan sonra onu evden kovdu ve aile adını lekelediğini söyledi.