Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1697'ye çıktı

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran’dan bu yana etkili olan yağışlar sebebiyle 631’i çocuk, 340’ı kadın 1697 kişi öldü, 12 bin 867 kişi yaralandı.

Yağışlar sebebiyle 2 milyondan fazla ev hasar gördü, 1 milyon 163 binin üzerinde çiftlik hayvanı telef oldu.

Sel nedeniyle 13 bin 97 kilometre yol ve 440 köprü yıkıldı, ülkede yaşanan afetten 33,4 milyon kişi etkilendi.