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  • Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu afetlerde ölenlerin sayısı 1638'e yükseldi

Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu afetlerde ölenlerin sayısı 1638'e yükseldi

Pakistan’da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının sebep olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1638 oldu.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 12:51
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Pakistan’da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının sebep olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1638 oldu

Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu afetlerde ölenlerin sayısı 1638'e yükseldi
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Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran’dan bu yana etkili olan yağışlar sebebiyle 588’i çocuk, 332’si kadın 1638 kişi öldü, 12 bin 865 kişi de yaralandı.

Yağışlar sebebiyle 2 milyon 49 bin 482 ev hasar gördü, bunların 824 bin 169’u tamamen yıkıldı.

Toplamda 13 bin 74 kilometre yol, 392 köprü yıkıldı, bir milyon 103 bin 800 çiftlik hayvanı telef oldu.

Yağışlardan 33,4 milyon kişi etkilendi.

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