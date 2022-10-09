Pakistan'da alışveriş merkezinde yangın çıktı

Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale etmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Alevler arasında tahliyeler devam ederken, şu ana kadar can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Dört katlı alışveriş merkezinde, bir otel, 2 konut ve bir de şirket kulesi bulunuyor.