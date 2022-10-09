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Pakistan'da alışveriş merkezinde yangın çıktı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bir alışveriş merkezinin 3'üncü katında başlayan yangında alevler üst katlarda bulunan dairelere sıçradı.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 16:56
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Pakistan'da alışveriş merkezinde yangın çıktı

Pakistan'da alışveriş merkezinde yangın çıktı
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Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale etmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Alevler arasında tahliyeler devam ederken, şu ana kadar can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Dört katlı alışveriş merkezinde, bir otel, 2 konut ve bir de şirket kulesi bulunuyor. 

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