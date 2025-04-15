Pakistan'da bombalı saldırı: 3 polis öldü, 19 kişi yaralandı

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Bölgesel hükümet yetkilisi Shahid Rind, Belucistan eyaletinin Mastuk bölgesinde bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Güvenlik personelini taşıyan araca pusu kurularak gerçekleştirilen saldırıda 3 polis öldü, 19 kişi yaralandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, "terörle mücadeleyi" sürdüreceklerini vurguladı.

Ulusal basında, saldırıyı, Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) düzenlemiş olabileceği iddia edildi.

Öte yandan, yerel polis, Hayber Pahtunhva eyaletindeki Dera İslamil Han bölgesinde de silahlı kişilerin iki çocuk felci uzmanını kaçırdığını belirtti.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise BLA saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.