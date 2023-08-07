Pakistan’da bombalı saldırı: 7 ölü

Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde yer alan Turbat kentinde bugün sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi.

KAYNAK: AA
Pakistan’da bombalı saldırı: 7 ölü

Saldırının hedefi neydi?

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; saldırının hedefi, bölgede inşaat çalışması yapan bir şirkete ait araçlar oldu.

Yol kenarına yerleştirilen uzaktan kumandalı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 5’i inşaat işçisi, 2’si ise güvenlik görevlisiydi.

Saldırının sorumlusu kim?

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Ancak bölgede faaliyet gösteren ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve Belucistan Kurtuluş Cephesi (BLF) gibi silahlı gruplar, daha önce de benzer saldırılar gerçekleştirmişti. Bu gruplar, Belucistan’ın Pakistan’dan ayrılmasını ve bölgedeki doğal kaynakların kendilerine verilmesini istiyor.

Saldırıya nasıl tepki verildi?

Saldırıya Pakistan hükümeti ve Belucistan yönetimi sert tepki gösterdi. Pakistan İçişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, saldırıyı kınayarak, “Teröristlerin amacı, bölgedeki barış ve istikrarı bozmaktır. Ancak biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Teröristleri bulup adalet önüne çıkarmak için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz” dedi. Belucistan Başbakanı Cem Kamal ise, saldırının arkasında yabancı güçlerin olduğunu iddia ederek, “Bu saldırı, bölgedeki kalkınma projelerini engellemeye yöneliktir. Ancak biz bu projelerden vazgeçmeyeceğiz. Belucistan halkının refahını arttırmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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