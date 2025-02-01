Pakistan'da çatışmada 18 asker hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde son 24 saatte çıkan çatışmalarda 18 asker hayatını kaybetti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan açıklamada, Belucistan'da son 24 saatte yürütülen operasyonlarda güvenlik güçleri ile militanların farklı bölgelerde çatıştıkları belirtildi. Açıklamada, Harnai ilçesindeki çatışmada 11, Kalat ilçesinde ise 12 militanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Çatışmalarda 18 askerin hayatını kaybettiği ve militanlara yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.