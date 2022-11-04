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İmran Han'ın partisinden ülke genelinde protesto kararı

Pakistan'da dün silahlı saldırıda yaralanan eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI), ülke genelinde cuma namazının ardından protestoda bulunma kararı aldı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 15:06
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Pakistan'da dün silahlı saldırıda yaralanan eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi ülke genelinde cuma namazının ardından protestoda bulunma kararı aldı

İmran Han'ın partisinden ülke genelinde protesto kararı
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Ulusal basındaki haberlere göre, PTI, cuma namazından sonra Pakistan genelinde İmran Han’a yönelik saldırıyı protesto edecek.

Öte yandan, polis, Han'a saldıran kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirtti.

Saldırganın 46 mermi satın aldığını ve saldırıdan önce bir caminin çatısına çıkmak istediğini aktaran polis, güvenlik güçlerinin buna izin vermediğini vurguladı.

Soruşturmaya göre, saldırgan 9 milimetrelik tabanca kullandı. Saldırganın üzerinde 2 şarjör ve 20 mermi ele geçirildi.

Olay yerinde ise 11 boş kovan bulundu. Bunlardan 9'unun tabanca, 2'sinin ise daha büyük bir silaha ait mermi olduğu belirtiliyor.

HASTANE ÇEVRESİNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Han’a yönelik saldırıyı kınadı.

Lahor’daki Shaukat Hanum Hastanesinde tedavisi süren Han'ın sağlık durumu ise iyi.

PTI destekçilerinin hastane çevresinde dünden bu yana bekleyişi sürüyor.

DÜN SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmemesi gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da dün konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

İMRAN HAN HÜKÜMETİ NİSANDA DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da, parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

(Kaynak: AA)

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