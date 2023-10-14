Pakistan’da düzenlenen protestolarda, İsrail bayrağını hapur hupur yediler

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırganlığı protesto edildi. Yapılan protesto gösterilerinde bir grup gösterici İsrail bayrağını yedi.

Pakistan’da düzenlenen protestolarda, İsrail bayrağını hapur hupur yediler

Birkaç dini grubun çağrısıyla başkent İslamabad’ın G-9 bölgesinde bir araya gelen yüzlerce motosiklet ve araba sürücüsü, buradan parlamento binasının bulunduğu Demokrasi Kavşağı’na hareket etti.

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Araçlarına Filistin ve Pakistan bayrakları asan ve Demokrasi Kavşağı’nda konvoylarını sona erdiren protestocular, burada İsrail karşıtı slogan atarak, Filistin halkına yönelik saldırılara tepki gösterdi.

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Yapılan protestolar arasında en ilginç olanı bir grup protestocunun İsrail bayrağını yemeye çalışması oldu. Bayraktan parçalar kopararak yiyen göstericinin o anları kameraya yansıdı.

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Öte yandan göstericiler, Filistin ile dayanışma mesajları da verdi.

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