Pakistan’da göz gözü görmüyor

Kaynak: İHA
Pakistan’da göz gözü görmüyor

Pakistan'ı etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü.

Pakistan'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü, hava ve kara trafiğinde aksaklık meydana geldi.

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Lahor'da görüş mesafesi sabah saatlerinde 50 metrenin altına düştü. Çok sayıda uçuş ertelenirken, otoyol idaresi görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle eyaletin başkenti Lahor'dan İslamabad'a giden otoyolu trafiğe kapattı. Polis sürücüleri hız yapmamaları ve sis farlarını açmaları konusunda uyardı.

Yetkililer, halka zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri ve trafik kısıtlamalarını takip etmeleri çağrısında bulundu.

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