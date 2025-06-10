Pakistan'da gözler yeni bütçede

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in liderliğindeki koalisyon hükümeti, 2025-2026 mali yılı bütçesinde yaklaşık 50 milyar dolarlık gelir hedefliyor. Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb’in sunacağı yeni bütçe, vergi oranlarında önemli artışlar içeriyor.

Uluslararası Para Fonu ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde hükümet, yaklaşık 47 milyar dolarlık geliri mevcut sistemden toplamayı, geri kalan kısmı ise yeni vergiler ve sıkı denetimlerle elde etmeyi planlıyor.

Federal Gelir Kurumu (FBR), nakit işlemlere yüksek, dijital ödemelere düşük vergi uygulayarak mükellef ayrımını kaldıracak. Temettü, hisse senedi ve finansal işlemlerde stopaj oranları yükselecek.

İşlenmiş gıda, güneş paneli ve karbon salımı gibi alanlarda yeni vergiler planlanıyor. Ancak gübre ve zirai ilaçlarda IMF’den bir yıl daha muafiyet alındı. Bu durum çiftçiler için geçici bir nefes olacak.

Aylık geliri yaklaşık 350 dolara denk gelen çalışanlara yönelik vergi muafiyet eşiğinin yükseltilmesi bekleniyor.

Eski FBR Başkanı İrşad Ahmed, “Yeni vergiler, yalnızca mevcut mükelleflerin yükünü artırır. Asıl sorun denetimsizliktir” sözleriyle hükümetin yaklaşımını eleştirdi.