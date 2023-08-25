Pakistan'da halk elektrik fiyatlarını protesto etti

Pakistan’da esnaf, elektrik faturalarındaki ek vergilerin geri çekilmesi ve giderek artan elektrik maliyetlerinin düşürülmesi talebiyle sokaklara döküldü.

Pakistan'da halk elektrik fiyatlarını protesto etti

Güney Asya ülkesi Pakistan’ın Karaçi, Rawalpindi, Attock, Gujranwala, Lahor, Peşaver kentleri başta olmak üzere ülke genelinde yüksek enflasyon ve artan elektrik fiyatlarındaki artışa karşı gösteri düzenlendi.

Ülkenin sanayi ve ticaret merkezi Karaçi kentinde toplanan 100'e yakın meslek odasına bağlı esnaf, elektrik faturalarındaki ek vergilerin geri çekilmesini ve giderek artan elektrik maliyetlerinin düşürülmesini talep etti. Gösteride konuşan Pakistan Ticaret Birliği (AKTI) Başkanı Atiq Mir, esnafı kepenk kapatmaktan kurtarmak ve geçim kaynaklarını korumak için gösteri başlattıklarını ifade etti.

Mir, “Elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki benzeri görülmemiş artışlar artık esnaf hem de halk için dayanılmaz hale geldi. Bu yüzden işletmeleri koruma hamlesini başlattık” diye konuştu.

“EK VERGİLER İPTAL EDİLSİN”

Cemaat İslami Partisi’nin Karaçi temsilcisi Naeemur Rehman ise bu ayın elektrik tarifesindeki ek vergilerin iptal edilmesi çağrısında bulundu. Rehmen, “Elektriği tüketmeseniz bile elektrik bedelini ödemek zorundasınız” diyerek hükümetin halka daha fazla yüklenmesi halinde durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu. “Elektriğimiz kesmeye gelen olursa direniriz” diyen Rehman, hükümete yoksullardan değil, toprak sahiplerinden vergi alma çağrısı yaptı.

Pakistan, 1947'de İngiltere'den bağımsızlığını elde etmesinden bu yana en kötü ekonomik kriziyle karşı karşıya. Hükümet, Haziran ayı sonunda Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 milyar dolarlık kredi üzerinde anlaşmaya varmış, borç verme şartlarını karşılayabilmek için vergileri arttırmıştı.

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