Pakistan’da hava saldırısı! Ölenlerin arasında kadın ve çocuklar da var

Pakistan'ın Hindistan ve Afganistan ile sınırı bulunan Hayber-Pahtunhva bölgesinde bir hava saldırısı gerçekleşti. Yerel basında yer alan haberlerde en az 30 kişinin öldüğü bildirildi. Henüz saldırının kim tarafından gerçekleştiği bilinmiyor.

Ancak yine yerel basına göre bazı kaynaklar, Afganistan'a sınırı olan bölgede Pakistan Talibanı'nın (TTP) faaliyetlerini yoğunlaştırması üzerine Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından saldırının gerçekleştirildiğini belirtiyor.

Bir video açıklamasında, bölgenin Ulusal Meclis Üyesi (MNA) Iqbal Afridi, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Matre Dara köyüne hava saldırısı düzenlediğini ve bunun sonucunda sivillerin öldüğünü iddia etti. Ancak, şu ana kadar eyalet veya federal hükümet tarafından hava saldırısı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Hayber-Pahthunhva eyaletinde Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırılarında çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere en az 30 kişi öldü.

Yerel basındaki haberlere göre, Pakistan Hava Kuvvetleri saat 02:00 civarında Tirah Vadisi'nde bulunan Matre Dara köyüne en az sekiz adet LS-6 bombası attı. Saldırının hedefi Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP) militanlarıydı.

Polise göre, Pakistan Talibanı militanları bir tesiste bomba yapım malzemeleri depoluyordu ve bu malzemeler saldırı sırasında patladı. Saldırıda birkaç evin hasar gördüğü göz önüne alındığında, ölü sayısının artması bekleniyor.