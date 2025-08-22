Pakistan’da havai fişek fabrikasında korkunç patlama

Düzenleme: Kaynak: İHA

Pakistan'daki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Meydana gelen faciada 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Pakistan’da havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.

pakistan2.jpg

Pakistan’ın Karaçi kentinde bulunan bir havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda yangın çıktı.

Patlama çevredeki binalara ve araçlara da zarar verirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. Depoda yangının devam ettiği sırada ara ara patlamalar yaşanırken, bölgede araç trafiği durduruldu. İtfaiyenin müdahalesiyle depodaki yangın kısa sürede söndürüldü.

Patlama anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

pakistan1.jpg

Son Haberler
Ana hat su borusu patladı, belediye ekipleri müdahale etti
Ana hat su borusu patladı, belediye ekipleri müdahale etti
Aksaray'da asansör faciası! Yaralılar var
Aksaray'da asansör faciası! Yaralılar var
Duvarlarından sesler gelen iki bina boşaltıldı
Duvarlarından sesler gelen iki bina boşaltıldı
Solskjaer "Maçın kontrolünü kaybettik"
Solskjaer "Maçın kontrolünü kaybettik"
Azınlık iktidarı ve egemenlik mücadelesi!
Azınlık iktidarı ve egemenlik mücadelesi!