Pakistan'da havale patlaması: Yurtdışından 4,1 milyar dolarlık giriş

Pakistan, Mart 2025’te 4,1 milyar dolarlık havale geliriyle tüm zamanların en yüksek aylık döviz girişine ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37’lik bir artışa işaret ediyor. Ekonomik toparlanmanın bir göstergesi olarak değerlendirilen bu gelişme, Uluslararası Para Fonu’nun desteğiyle yeniden güç kazanan Pakistan ekonomisine duyulan güvenin arttığını ortaya koydu.

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SUUDİ ARABİSTAN İLK SIRADA, ABD VE İNGİLTERE TAKİPTE

Döviz gönderiminde en büyük payı 987 milyon dolar ile Suudi Arabistan üstlenirken, Birleşik Arap Emirlikleri’nden 842 milyon dolar, İngiltere’den 684 milyon dolar ve Amerika Birleşik Devletleri’nden ise 420 milyon dolarlık giriş kaydedildi. Bu ülkelerde yaşayan milyonlarca Pakistanlı göçmenin düzenli döviz transferleri, ülke ekonomisinin dış finansman ihtiyacını karşılamada kritik rol oynamaya devam ediyor.

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IMF KREDİLERİ SONRASI İSTİKRAR SİNYALLERİ GÜÇLENDİ

Pakistan, 2022 yılında temerrütten son anda kurtularak IMF’den sağladığı kredilerle ekonomik istikrar yolunda önemli adımlar atmıştı. O günden bu yana uygulanan sıkı mali politikalar, döviz piyasalarında kayıtdışı işlemlere yönelik sert denetimler ve merkez bankasının reformları, döviz girişlerinin düzenli artmasına katkı sundu. Bu gelişmeler, Pakistan rupisinin son bir yılda yalnızca yüzde 0,85 oranında değer kaybetmesiyle birlikte döviz kurlarındaki istikrarı da beraberinde getirdi.

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2025 MALİ YILI İÇİN YENİ HEDEF: 38 MİLYAR DOLAR

Pakistan Merkez Bankası, Mart ayında elde edilen başarılı sonuçların ardından 2025 mali yılı için yıllık havale gelir hedefini 36 milyar dolardan 38 milyar dolara yükseltti. Merkez Bankası yetkilileri, döviz rezervlerinin Haziran ayı itibarıyla 14 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini de duyurdu. Bu rezerv seviyesi, dış borç ödemeleri açısından hükümete nefes aldıracak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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CARİ DENGE FAZLASI UMUT VERİYOR

Pakistan, bu mali yılın Temmuz-Mart döneminde toplamda 28 milyar dolarlık havale geliri elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 21 milyar dolar seviyesindeydi. Yüzde 33’lük bu artış, sadece havale alanında değil, genel ekonomik göstergelerde de pozitif bir trendin başladığını ortaya koyuyor. Ayrıca yılın ilk çeyreğinde cari işlemler hesabında fazla verilmesi, döviz dengesindeki iyileşmenin başka bir kanıtı olarak dikkat çekiyor.

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EKONOMİK GÜVEN ARTIYOR, ENFLASYON BASKISI AZALIYOR

Uzmanlara göre, düzenli döviz girişleri sayesinde merkez bankasının para politikaları üzerindeki baskısı azaldı. Dolar talebindeki düşüş, döviz kurlarındaki oynaklığı sınırlandırırken, ithalat maliyetlerini de kontrol altında tutarak enflasyonla mücadelede hükümetin elini güçlendiriyor. Halk arasında da ekonomik istikrarın kalıcı olacağına yönelik umutların arttığı ifade ediliyor.