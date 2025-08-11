Pakistan’da heyelan: Hayatını kaybedenler var

Kaynak: İHA

Pakistan’ın kuzeyinde şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan’da şiddetli yağışlar heyelana neden oldu. Yetkililer, Gilgit'te bir su kanalını onarmaya çalışan en az 15 kişinin heyelan sebebiyle enkaz altında kaldığını açıkladı. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 8 kişinin cesedine ulaşıldı. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Şiddetli yağışın ardından yaşanan sel bölgenin sulama sistemlerine zarar verirken bir köprü de sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Şiddetli yağışlar sonucu ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 311 olarak açıklandı.

Ulusal Afet Yönetimi Otoritesi (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, 26 Haziran'dan bu yana 730'dan fazla kişi yaralanırken, yaralıların yarısından fazlasının Pencap eyaletinde olduğu aktarıldı.

