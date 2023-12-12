Pakistan'da intihar saldırısı: 25 asker öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bomba yüklü araçla güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırısında ve çatışmalarda 25 asker hayatını kaybetti, 27 militan etkisiz hale getirildi.

KAYNAK: AA
Pakistan'da intihar saldırısı: 25 asker öldü

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hayber Pahtunhva'nın Afganistan'a sınır Dera İsmail Han bölgesinde bir güvenlik noktasına sabah saatlerinde içi bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 23 asker yaşamını yitirdi, 6 militan etkisiz hale getirildi.

Bombanın etkisiyle bir binanın çökmesi sonucu ölü sayısının arttığı ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Dera İsmail Han'a bağlı Darazinda ve Kulachi kasabalarında da güvenlik güçleri militanlara yönelik operasyon düzenledi.

Darazinda'da çıkan çatışmada 17 militan etkisiz hale getirildi. Kulachi'deki çatışmada da 2 asker hayatını kaybetti, 4 militan etkisizleştirildi.

Pakistan ordusu, militanların hangi örgüte üye olduğuna dair bilgi paylaşmadı.

Pakistan'da bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Taliban'ı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Son Haberler
Japon ordusundaki cinsel saldırı skandalında 3 eski askere hapis cezası Dünya
Japon ordusundaki cinsel saldırı skandalında 3 eski askere hapis cezası
Kızılderili reisi şef Joseph'in 119 yıl önce Büyükekşi için söylediklerini Sedat Kaya açıkladı Spor
Kızılderili reisi şef Joseph'in 119 yıl önce Büyükekşi için söylediklerini Sedat Kaya açıkladı
Fatih Altaylı ortaya çıkardı. Faruk Koca'ya AKP'li diye TFF bakın ne yapmış Spor
Fatih Altaylı ortaya çıkardı. Faruk Koca'ya AKP'li diye TFF bakın ne yapmış
Felç riskine tıpa önlemi Sağlık
Felç riskine tıpa önlemi
Türk kadın gezgin gittiği ülkede tacize uğradı. İşte dehşet anları Gündem
Türk kadın gezgin gittiği ülkede tacize uğradı. İşte dehşet anları
Fe için gereken 6 besin Sağlık
Fe için gereken 6 besin
Uyanıklık yapan ev sahipleri yanacak. Tüm kiracılar için emsal karar Gündem
Uyanıklık yapan ev sahipleri yanacak. Tüm kiracılar için emsal karar