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Pakistan'da sel felaketi. Son 24 saatte 45 ölü, 113 yaralı

Pakistan'da şiddetli muson yağmurların yol açtığı sel nedeniyle son 24 saatte en az 45 kişi hayatını kaybetti, 113 kişi de yaralandı. Muson yağmurlarının başladığı Haziran ayının ortasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 982'ye ulaştı.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 16:37
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Pakistan'da muson yağmurları can almaya devam ediyor. Son 24 saatte 45 kişi öldü 113 yaralı var

Pakistan'da sel felaketi. Son 24 saatte 45 ölü, 113 yaralı
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Pakistan'da şiddetli muson yağmurların yol açtığı sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saat içinde selin neden olduğu olaylarda en az 45 kişinin hayatını kaybettiği, 113 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Sindh eyaleti 33 ölü ve 98 yaralıyla selden en kötü etkilenen bölge olurken, Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde 10 can kaybı, 13 yaralı ve Pencap'ta ise 2 ölüm kayda geçti.

MUSON MEVSİMİNDE ÖLÜ SAYISI 982'YE YÜKSELDİ
Pakistan'da muson yağmurlarının başladığı Haziran ayının ortasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının ise 982'ye, yaralı sayısının ise bin 456'ya yükseldiği aktarıldı.

Selden etkilenen bölgelerde devlet kurumları, gönüllüler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kurtarma ve yardım operasyonlarının sürdürüldüğü belirtildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif sel felaketiyle mücadele için uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

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