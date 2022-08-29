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  • Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1061'e yükseldi.

Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1061'e yükseldi.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1061'e yükseldi, yaralananların sayısı ise 1575 oldu.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 21:34
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Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1061'e yükseldi.

Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1061'e yükseldi.
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Pakistan'ın Dadu kentinde şiddetli yağışların ardından sokaklar sular altında kalırken, selden etkilenenler için geçici kamplar kuruldu.

Evlerini terk eden insanlar daha yüksek ve kuru noktalara hareket ederken, Pakistan yönetimi uluslararası camiadan daha fazla yardım talebinde bulundu.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 28 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi yaralandı.

Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1061'e çıktı, yaralananların sayısı ise 1575 oldu. 727 bin 144 çiftlik hayvanı da hayatını kaybetti. 

992 bin 871 ev hasar görürken, yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişi etkilenirken, 498 bin 442 kişi ise kurulan yardım kamplarında yaşıyor.

İklim Değişikliği Bakanı Şeri Rahman, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Pakistan'ın ciddi bir iklim faciası yaşadığını ve bunun son 10 yılda karşılaşılan en zor afetlerden biri olduğunu belirtti.

Kabil Nehri'nin taşması sonrası oluşan sel sebebiyle Çarsadda ve Novşera şehirlerinde kurtarılan kişi sayısı 350 bini aştı. Kohistan'a bağlı Kandia bölgesinin Kohistan ile tüm bağlantı yolları koptu. Bölgede telefon operatörleri de çalışmıyor.

Kandia'da yaşayanların son birkaç gündür yürüyerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı belirtiliyor.

Öte yandan Hayber Pahtunhva eyaletindeki Kumrat Vadisi'nde sıkışan 30 öğrenci, ordunun düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

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