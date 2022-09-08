﻿Muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1355 oldu

Toplamda 6 bin 579 kilometre yol, 246 köprü ve 173 iş yeri yıkıldı, 753 bin 187 çiftlik hayvanı telef oldu.Yağışlardan 33,4 milyon kişi etkilenirken, kurulan çadır kamplarında 634 bin 749 kişi yaşamını sürdürüyor.(AA)