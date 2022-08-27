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Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölü sayısı artıyor

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı seller ülke genelinde etkisini sürdürüyor.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 12:50
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Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı seller etkisini sürdürüyor

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölü sayısı artıyor
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Ulusal basındaki haberlere göre, şiddetli yağışlar sonucu Hayber Pahtunhva eyaletinde dünden bu yana 42 kişi yaşamını yitirdi.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Novşera ve Çarsadda şehirlerinde muson yağmurları sebebiyle sokaklar sular altında kaldı.

Novşera şehrinden geçen Kabil Nehri’nin su seviyesi yükseldi.

Nehrin çevresindeki yerleşim yerlerinin sular altında kalması nedeniyle çok sayıda kişi tahliye edildi.

Onlarca ev, okul, restoran ve oteli su basarken, bölge halkının hanelerinden eşyalarını taşıdığı görüldü.

Su baskınları sebebiyle bazı vatandaşlar besledikleri hayvanları güvenli yerlere götürdü.

Novşera'da ikamet eden Payo Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, durumlarının kötü olduğunu ve yardıma ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Han, hükümetin tehlikeli olduğu gerekçesiyle kendilerini evlerinden tahliye ettiğini belirterek, "Bizi evlerden çıkarıyorlar ancak gidecek yer göstermiyorlar. Çadır yok, yatak yok. Eşim ve çocuklarımla nereye gideceğim?" dedi.

Novşera’ya yakın Çarsadda şehri de sele teslim oldu.

Şehrin büyük bölümü sular altında kaldı. Geceden bu yana devam eden arama kurtarma çalışmalarında 200 bin kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

Çarsadda'da ikamet eden Yusuf Ahmed de 300-400 köyün sular altında kaldığını ifade ederek, bazı köylerde su seviyesinin bir metreyi aştığını ve çiftliklerini su bastığını söyledi.

Ne kendileri ne de hayvanları için yiyecek bulamadıklarını dile getiren Ahmed, hükümetin yardımlarının hem az olduğunu hem de selden etkilenen herkese ulaşmadığını kaydetti. (AA)

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