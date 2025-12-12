Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 8 militan etkisiz hale getirildi. Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Mohmand bölgesinde düzenlenen 2 İHA destekli operasyonda 8 militan öldürüldü, 4 militan yaralandı.

Yetkililer, 10 Aralık'ta Afganistan sınırına yakın Alingar köyünde istihbarata dayalı operasyon kapsamında 2 ayrı İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Operasyonun "militanların toplandığı noktaları hassas biçimde hedef aldığını" ifade eden yetkililer, saldırılarda en az 8 militanın öldürüldüğünü, etkisiz hale getirilen militan sayısının tespiti için keşif ve teyit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

BİR İLKOKUL HAVAYA UÇURULDU

Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan'ın Mir Ali bölgesinde bir ilkokul, kimliği belirlenemeyen kişilerce patlayıcılarla hedef alındı.

Kilometrelerce uzaktan duyulan patlama, okul binasının önemli bir bölümünü yıktı.

Olayla ilgili ilçe yönetimi ya da Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) henüz resmi açıklama yapılmadı.

Patlamaya ilişkin çalışmalar devam eden bölgede güvenlik artırılırken, olası misilleme girişimlerine karşı önlemler alındı.

Şu ana kadar hiçbir grup saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.