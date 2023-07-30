Pakistan’da parti kongresine bombalı saldırı

Pakistan’da koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin düzzenlediği kongreye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 42 kişi hayatını kaybederken 80 kişi de yaralandı.

Pakistan’da parti kongresine bombalı saldırı

Pakistan'ın Bajaur bölgesinde, JUI-F mensuplarının düzenlediği kongre binası içerisine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 42 kişi hayatını kaybetti. 80 kişi de yaralandı.

Yapılan kanlı eylemi henüz üstlenen çıkmazken Pakistan’da son zamanların en büyük bombalı eylemi gerçekleşti.

2023'ÜN İLK 6 AYINDA TERÖR SALDIRILARI YÜZDE 79 ARTTI

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu PakistanTalibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

pakistan-77.jpg

Öne Çıkanlar
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Son Haberler
Fatih Altaylı'dan çok sert Akbelen çıkışı: Suçlusu ne Limak'tır ne de İC Güncel
Fatih Altaylı'dan çok sert Akbelen çıkışı: Suçlusu ne Limak'tır ne de İC
Filenin Efeleri şampiyon oldu Spor
Filenin Efeleri şampiyon oldu
Parasını alamayan boyacı düğün salonunun duvarına 'Emek ödenmedi' yazdı Güncel
Parasını alamayan boyacı düğün salonunun duvarına 'Emek ödenmedi' yazdı
Saraybosna'nın Bosna Savaşı'nda "dünyaya açılan" tek kapısı "umut tüneli" 30 yaşında Güncel
Saraybosna'nın Bosna Savaşı'nda "dünyaya açılan" tek kapısı "umut tüneli" 30 yaşında
Ukrayna lideri Zelenskiy: Savaş yavaş yavaş Rusya'nın topraklarına dönüyor Dünya
Ukrayna lideri Zelenskiy: Savaş yavaş yavaş Rusya'nın topraklarına dönüyor
Galatasaray'dan imza şov Spor
Galatasaray'dan imza şov
Memur zam görüşmeleri başlıyor: Sağlıkçılar yarından itibaren 2 gün iş bırakıyor Güncel
Memur zam görüşmeleri başlıyor: Sağlıkçılar yarından itibaren 2 gün iş bırakıyor