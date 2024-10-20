Pakistan'da polio vakaları durdurulamıyor

Pakistan'da sağlık yetkilileri, bu yıl tespit edilen polio vakalarının sayısının 39'a ulaştığını ve son altı vakadan dördünün Balochistan, ikisinin Sindh ve birinin Khyber Pakhtunkhwa bölgelerinde görüldüğünü açıkladı. Polio, çocuklarda felç yaratan enfeksiyöz bir hastalıktır ve dünya genelinde aşılamalar sayesinde neredeyse ortadan kaldırılmıştır. Ancak Pakistan ve Afganistan, bu hastalığın hala endemik olduğu son iki ülkedir.

Ayesha Raza Farooq, "Her bir felçli polio vakası, poliovirüsü sessizce taşıyan ve yayma riski taşıyan yüzlerce çocuğun olduğunu gösteriyor," dedi. Bu yıl Balochistan'da 20, Sindh'de 12 ve Khyber Pakhtunkhwa'da beş vaka kaydedildi.

UNICEF Polio Ekibi Başkanı Melissa Corkum, "Nüfus hareketliliği, güvenlik sorunları ve aşıya karşı süregelen tereddüt, virüsün kalıcılığını etkiliyor," diye belirtti.

Pakistan, 28 Ekim'de beş yaş altındaki 45 milyon çocuğa aşı yapmak için ulusal bir polio kampanyası başlatacak. Ancak, geçmişte aşı karşıtı kampanyalar ve güvenlik endişeleri nedeniyle aşılamaların ertelendiği ve çocukların savunmasız kaldığı bildirildi.