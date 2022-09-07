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Saç kurutma makinesi alev kustu 

Her şey müşterisini tıraş eden bir berberin eline aldığı fön (Saç kurutma) makinesinin bir anda alev alıp tüm dükkanı sarması ile başladı. Kimse bu alevin neden başladığını anlayamadı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 06:56
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Pakistan'da saç kurutma makinesi alev kustu 

Saç kurutma makinesi alev kustu 
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Milli Gazete'nin haberine göre, Pakistan’da bir berberde yaşanan olay sosyal medyanın gündemine düştü. Her şey müşterisini tıraş eden berberin eline fön makinesini alıp çalıştırmasıyla başladı. 

Müşterisinin saçlarına şekil vermek isteyen berber fön makinesini kullanırken makine bir anda alev aldı. Fakat çıkan alevler bütün bir dükkanın içerisini kaplamasıyla berber ve müşteriler ne yapacaklarını bilemeden kaçışmaya başladı. 

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından makineden o kadar alev çıkmayacağı aktarılırken iki iddia ortaya atıldı. Dükkanda gaz kaçağı olabileceği ya da makineden çıkan kıvılcımların yanıcı bir losyonu tutuşturması.

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