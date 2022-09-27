27 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da sel bölgelerinde difteri nedeniyle 10 çocuk öldü

Pakistan'da sel bölgelerinde difteri nedeniyle 10 çocuk öldü

Pakistan'ın Sindh eyaletinde yaşanan sel felaketi sonrası son 2 ayda difteri sebebiyle 10 çocuk yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 10:17
Takip Et

Pakistan'da sel bölgelerinde difteri sebebiyle 10 çocuk öldü

Pakistan'da sel bölgelerinde difteri nedeniyle 10 çocuk öldü
+
Aa
-

 

Ulusal basındaki haberlere göre, yetkililer, Sindh eyaletinde son 2 ayda 10 çocuğun difteri sebebiyle hayatını kaybettiğini belirterek, eyalette 39 difteri vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Yetkililer, bu hastalık sebebiyle ölenlerin daha fazla olabileceğinden endişe ederken, salgının araştırılması ve aşılama ihtiyacına işaret etti.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sebebiyle 1638 kişi ölmüş, 12 binden fazla kişi yaralanmıştı.

(AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
1
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
2
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
3
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
4
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
5
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
6
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
7
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿İzmir'deki yasa dışı bahis operasyonunda 17 gözaltı
﻿İzmir'deki yasa dışı bahis operasyonunda 17 gözaltı
﻿İzmir'deki yasa dışı bahis operasyonunda 17 gözaltı
﻿Zeytinburnu'nda otomobil alev alev yandı; sürücü ölümden döndü
﻿Zeytinburnu'nda otomobil alev alev yandı; sürücü ölümden döndü
﻿Zeytinburnu'nda otomobil alev alev yandı; sürücü ölümden döndü
﻿Japonya Abe Şinzo'nun yasını tutuyor
﻿Japonya Abe Şinzo'nun yasını tutuyor
﻿Japonya Abe Şinzo'nun yasını tutuyor
﻿ Alev alev yanan piknik tüpüne tehlikeli müdahale
﻿ Alev alev yanan piknik tüpüne tehlikeli müdahale
﻿ Alev alev yanan piknik tüpüne tehlikeli müdahale
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.