Pakistan’da selin boyutu korkunç noktaya geldi

Kaynak: İHA
Pakistan’da selin boyutu korkunç noktaya geldi

Pakistan’da uzun süredir etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketi can almaya devam ediyor. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 830’a yükseldi.

Pakistan’da etkili olan muson yağışları hayatı felç etti. Pencap eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 30 kişi hayatını kaybetti. Pencap Eyaleti Bakanı Marriyum Aurangzeb, nehir ve barajların taşması nedeniyle 481 sakinin tahliye edilerek, güvenli bölgelere yerleştirildiğini belirtti. Pencap Afet Yönetim Kurumu’ndan (PDMA) yapılan açıklamada ise sel felaketi nedeniyle bin 769 köyün sular altında kaldığı ve tahliye edilenlerin toplam sayısının 1,5 milyona yükseldiği bildirildi.

Son açıklanan rakamlara göre, Pakistan’da 26 Haziran’dan bu yana etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 830’a yükseldi.

Son Haberler
Milan hücum hattını Nkunku ile güçlendirdi
Milan hücum hattını Nkunku ile güçlendirdi
Karaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı
Karaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!
Gülpınar’dan geleceğin mimarlarına destek
Gülpınar’dan geleceğin mimarlarına destek
Federasyon açıkladı: Milli sporcudan acı haber
Federasyon açıkladı: Milli sporcudan acı haber