Pakistan’da selin boyutu korkunç noktaya geldi

Pakistan’da etkili olan muson yağışları hayatı felç etti. Pencap eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 30 kişi hayatını kaybetti. Pencap Eyaleti Bakanı Marriyum Aurangzeb, nehir ve barajların taşması nedeniyle 481 sakinin tahliye edilerek, güvenli bölgelere yerleştirildiğini belirtti. Pencap Afet Yönetim Kurumu’ndan (PDMA) yapılan açıklamada ise sel felaketi nedeniyle bin 769 köyün sular altında kaldığı ve tahliye edilenlerin toplam sayısının 1,5 milyona yükseldiği bildirildi.

Son açıklanan rakamlara göre, Pakistan’da 26 Haziran’dan bu yana etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 830’a yükseldi.