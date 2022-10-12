Pakistan'da selzedeleri taşıyan otobüste yangın: 11 kişi ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, Karaçi'den Khairpur Nathan Şah şehrine giden ve içerisinde 80 kişinin bulunduğu otobüs, klima ünitesinde çıkan yangın sebebiyle Nuriabad kasabası yakınlarında alev aldı.
Selzedeleri taşıyan otobüsteki yangında 8'i çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. (AA)
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