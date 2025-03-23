Pakistan’da silahlı saldırı: 8 ölü

Kaynak: İHA
Pakistan’da silahlı saldırı: 8 ölü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde eş zamanlı düzenlenen iki saldırıda 4’ü polis 8 kişi hayatını kaybetti.


Pakistan’da eş zamanlı 2 silahlı saldırı düzenlendi. Belucistan eyaletindeki Kalat bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 4 işçi hayatını kaybederken, Nushki şehrinde devriye aracına ateş açılması sonucu 4 polis yaşamını yitirdi.

"Terörist unsurlara karşı etkili önlemler alınması gerektiği" vurgusu
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, olayda hayatların kaybedilmesinden duyduğu derin üzüntüyü dile getirirken, silahsız işçileri hedef alan terörist unsurlara karşı etkili önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Zerdari, masum işçilerin ve sivillerin hedef alınmasının "iğrenç" ve "kınanması gereken" bir eylem olduğunu söyledi.

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