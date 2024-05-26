Pakistan’da termometreler 50 dereceyi gösterdi

Pakistan’da termometreler 50 dereceyi gösterdi
Düzenleme: Kaynak: İHA

Pakistan’da yaşanan aşırı sıcaklarda termometreler 50 dereceyi gösterdi.

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Pakistan’da termometreler 50 dereceyi gösterdi 1

Pakistan’da sıcak hava dalgası ülkenin birçok noktasında etkisini gösteriyor. Ülkede bugün termometreler 50 dereceyi gösterirken Pakistanlılar da sıcaklıktan bunaldı.

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Pakistan’da termometreler 50 dereceyi gösterdi 2

Pakistan Meteoroloji Dairesi tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Lahor’da sıcaklığın 43C'ye yükseldiği ve nem oranının yüzde 17 olarak ölçüldüğü belirtildi.

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Pakistan’da termometreler 50 dereceyi gösterdi 3

Lahor’da yaşanacak sıcak havaların 27 Mayıs’a kadar devam edeceği iletilirken ülkenin farklı şehirlerinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde seyrettiği ifade edildi.

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Pakistan’da termometreler 50 dereceyi gösterdi 4

Sindh eyaletine bağlı Dadu ve Moenjodaro’da termometreler 50, Nawabshah ve Sukkur’da 49, Mithi’de 46; Belucistan eyaletinde yer alan Sibi ve Turbat'ta 48; Pencap eyaletinde bulunan Bahawalpur’da 47 dereceyi gösterdi.

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Pakistan’da termometreler 50 dereceyi gösterdi 5

Karaçi’de ise 36 derece sıcaklık kaydedilirken nem yüzde 50 olarak duyuruldu. Pakistanlı yetkililer, sıcak hava dalgası ve sıcak çarpması gibi sebeplerle ölüm riski konusunda Pakistanlıları uyardı.

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Pakistan’da termometreler 50 dereceyi gösterdi 6

Ülkede, gerekmedikçe sokağa çıkılmaması ve sıvı tüketimine önem verilmesi noktasında uyarılar da yapıldı.

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Pakistan’da termometreler 50 dereceyi gösterdi 7

Pakistan’da 2015 yılında görülen aşırı sıcaklarda termometreler 49 dereceyi göstermiş ve çoğunluğu Karaçi şehrinde olmak üzere yaklaşık 2 bin kişinin dehidrasyon ve sıcak çarpması sonucu ölümüne yol açmıştı.


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