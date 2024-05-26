Pakistan’da termometreler 50 dereceyi gösterdi

Pakistan’da sıcak hava dalgası ülkenin birçok noktasında etkisini gösteriyor. Ülkede bugün termometreler 50 dereceyi gösterirken Pakistanlılar da sıcaklıktan bunaldı.
Pakistan Meteoroloji Dairesi tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Lahor’da sıcaklığın 43C'ye yükseldiği ve nem oranının yüzde 17 olarak ölçüldüğü belirtildi.
Lahor’da yaşanacak sıcak havaların 27 Mayıs’a kadar devam edeceği iletilirken ülkenin farklı şehirlerinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde seyrettiği ifade edildi.
Sindh eyaletine bağlı Dadu ve Moenjodaro’da termometreler 50, Nawabshah ve Sukkur’da 49, Mithi’de 46; Belucistan eyaletinde yer alan Sibi ve Turbat'ta 48; Pencap eyaletinde bulunan Bahawalpur’da 47 dereceyi gösterdi.
Karaçi’de ise 36 derece sıcaklık kaydedilirken nem yüzde 50 olarak duyuruldu. Pakistanlı yetkililer, sıcak hava dalgası ve sıcak çarpması gibi sebeplerle ölüm riski konusunda Pakistanlıları uyardı.
Ülkede, gerekmedikçe sokağa çıkılmaması ve sıvı tüketimine önem verilmesi noktasında uyarılar da yapıldı.
Pakistan’da 2015 yılında görülen aşırı sıcaklarda termometreler 49 dereceyi göstermiş ve çoğunluğu Karaçi şehrinde olmak üzere yaklaşık 2 bin kişinin dehidrasyon ve sıcak çarpması sonucu ölümüne yol açmıştı.