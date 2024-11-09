Pakistan'da tren istasyonunda patlama: 26 kişi öldü

Pakistan'nın güney batısındaki Ketta kenti tren istasyonunda patlama oldu.

Pakistan polisi, patlamada en az 26 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

Yaralılar bir hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlandı.

PAKİSTAN'DA TERÖR SORUNLARI...

Pakistan'ın 7 Ekim'de kuzeybatısında düzenlenen iki terör saldırısında 4 polis ve 2 çocuk yaşamını yitirdi, 5 polis yaralandı. Güney Veziristan’da güvenlik güçlerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlamasıyla 4 polis hayatını kaybetti, 5 polis yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak Pakistan Talibanı'nın (TTP) bölgedeki saldırıları artırdığı belirtiliyor. Bu tür patlamalar genellikle Pakistan'da terör örgütleri tarafından yapılıyor.