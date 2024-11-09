Pakistan'da tren istasyonunda patlama: 26 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: AA
Pakistan'da tren istasyonunda patlama: 26 kişi öldü

Pakistan'nın güney batısındaki Ketta kenti tren istasyonunda patlama meydana geldi.

Pakistan'nın güney batısındaki Ketta kenti tren istasyonunda patlama oldu.

pakistan-33.webp

Pakistan polisi, patlamada en az 26 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

pakistan-2.webp

Yaralılar bir hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlandı.

PAKİSTAN'DA TERÖR SORUNLARI...

Pakistan'ın 7 Ekim'de kuzeybatısında düzenlenen iki terör saldırısında 4 polis ve 2 çocuk yaşamını yitirdi, 5 polis yaralandı. Güney Veziristan’da güvenlik güçlerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlamasıyla 4 polis hayatını kaybetti, 5 polis yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak Pakistan Talibanı'nın (TTP) bölgedeki saldırıları artırdığı belirtiliyor. Bu tür patlamalar genellikle Pakistan'da terör örgütleri tarafından yapılıyor.

Son Haberler
Türk vatandaşları ülkeden kaçmak istiyor. Nedenleri say say bitmiyor…
Türk vatandaşları ülkeden kaçmak istiyor. Nedenleri say say bitmiyor…
Köpek sahibine 317 bin TL ceza
Köpek sahibine 317 bin TL ceza
Suyun son kullanma tarihi olur mu? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor
Suyun son kullanma tarihi olur mu? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor
Kayseri’deki şok uygulamada 4 kişi yakalandı
Kayseri’deki şok uygulamada 4 kişi yakalandı
Narin Davası'nda üçüncü gün! Mahkeme salonundan tüm gelişmeler...
Narin Davası'nda üçüncü gün! Mahkeme salonundan tüm gelişmeler...