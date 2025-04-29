Pakistan'da yakıt tankeri patladı: 2 ölü, 56 yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA
Pakistan'da yakıt tankeri patladı: 2 ölü, 56 yaralı

Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, Naushki bölgesinde sızdıran bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı.

Yerel polis memuru Atta Ullah, Belucistan'ın Naushki bölgesinde bulunan bir yakıt tankerinde yangın çıktığını açıkladı.

Tankerin, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında patladığını belirten Ullah, patlama sonucunda şoför ve aracın etrafındaki kalabalıktan bir kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu 56 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ketta kentindeki Sivil Hastanesinin sözcüsü Waseem Baig, yaralananlar arasında hayati tehlikesi sürenlerin olduğunu ve bazı yaralıların bakımlarının daha iyi yapılabilmesi için hava yoluyla Karaçi kentine nakledildiğini kaydetti.

Belucistan Başbakanı Mir Sarfraz Bugti, Sivil Hastanesi'ni ziyaret ederek doktorlara, yaralılara en iyi bakımı sağlamaları talimatını verdi.

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